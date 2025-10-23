FENERBAHÇE HABERİ - Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! Hakem pozisyonu sarı kartla geçiştirdi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Stuttgartlı futbolcu Bilal El Khannouss, Fenerbahçeli Edson Alvarez'e son derece sert bir müdahalede bulundu.

Hakem Jakob Kehlet, pozisyonu sarı kartla cezalandırmakla yetindi. Ancak karar, hem tribünlerden hem de teknik ekipten büyük tepki topladı.

Devre arasında Fenerbahçe soyunma odasından gelen görüntüler ise müdahalenin ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, El Khannouss'un krampon darbesi sonucu Edson Alvarez'in bacağında derin bir yara oluştuğu görüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER