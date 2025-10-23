CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! Hakem pozisyonu sarı kartla geçiştirdi

FENERBAHÇE HABERİ - Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! Hakem pozisyonu sarı kartla geçiştirdi

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Stuttgart’ı konuk ettiği karşılaşmada Bilal El Khannouss’un Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahale büyük tepki çekti. İlk anda sarı kartla geçiştirilen pozisyonun ardından gelen görüntüler, müdahalenin ciddiyetini ortaya koydu. İşte o görüntüler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 21:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! Hakem pozisyonu sarı kartla geçiştirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Stuttgartlı futbolcu Bilal El Khannouss, Fenerbahçeli Edson Alvarez'e son derece sert bir müdahalede bulundu.

Hakem Jakob Kehlet, pozisyonu sarı kartla cezalandırmakla yetindi. Ancak karar, hem tribünlerden hem de teknik ekipten büyük tepki topladı.

Devre arasında Fenerbahçe soyunma odasından gelen görüntüler ise müdahalenin ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, El Khannouss'un krampon darbesi sonucu Edson Alvarez'in bacağında derin bir yara oluştuğu görüldü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Samsunspor-Dinamo Kiev | CANLI
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
DİĞER
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Kanarya'da yaprak dökümü başlıyor...
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Stuttgart'ın penaltısı VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! Alvarez’in bacağı yara içinde kaldı! 21:16
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:37
Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR kaydı açıklandı! 20:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e mesaj! F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e mesaj! 19:48
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 19:26
G.Saray'dan Barış Alper paylaşımı! G.Saray'dan Barış Alper paylaşımı! 19:23
Daha Eski
Spencer Dinwiddie B. Münih'te! Spencer Dinwiddie B. Münih'te! 19:13
Özbek Devler Ligi'nde başarı istiyor Özbek Devler Ligi'nde başarı istiyor 19:02
Messi Inter Miami ile sözleşmesini yeniledi! Messi Inter Miami ile sözleşmesini yeniledi! 18:55
Domenico Tedesco: Her maç final niteliğinde Domenico Tedesco: Her maç final niteliğinde 18:34
Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman oldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman oldu! 18:21
F.Bahçe-Stuttgart | CANLI F.Bahçe-Stuttgart | CANLI 17:49