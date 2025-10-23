CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! VAR incelemesinin ardından...

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Stuttgart'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın 60. dakikasında penaltı kazandı ancak pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 21:57
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Kadıköy'de Stuttgart'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, 60. dakikada Dorgeles Nene'nin ceza sahası içerisinde Stuttgart'lı futbolcu Luca Jaquez'in müdahalesi ile yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve Jaquez sarı kart gördü. Ancak, maçın hakemi Jakob Kehlet'e VAR'dan izleme tavsiyesinin gelmesinin ardından Kehlet, pozisyonu izledi ve penaltı öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile penaltıyı ve Luca Jaquez'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.

İŞTE O POZİSYON

