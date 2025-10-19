Galatasaray MCT Technic 76-85 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Parkedeki dev derbide kazanan taraf 85-76'lık skorla sarı lacivertliler oldu.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI
1. ÇEYREK: Galatasaray MCT Technic 16-23 Fenerbahçe Beko
DEVRE ARASI: Galatasaray MCT Technic 42-44 Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK: Galatasaray MCT Technic 56-58 Fenerbahçe Beko
DERBİYE YOĞUN İLGİ
Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.