Galatasaray MCT Technic 76-85 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Galatasaray MCT Technic 76-85 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 17:35
Galatasaray MCT Technic 76-85 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Parkedeki dev derbide kazanan taraf 85-76'lık skorla sarı lacivertliler oldu.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK: Galatasaray MCT Technic 16-23 Fenerbahçe Beko

DEVRE ARASI: Galatasaray MCT Technic 42-44 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: Galatasaray MCT Technic 56-58 Fenerbahçe Beko

DERBİYE YOĞUN İLGİ

Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.

