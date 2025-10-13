Asensio pişman etti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Marco Asensio, Aston Villa'yı pişman etti. İngiliz ekibinin sportif direktörü Monchi, Ada medyasından Sky Sport'a yaptığı açıklamada İspanyol yıldızı transfer edememenin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Hayal kırıklığına uğradım. Anlaşma esas olarak finansal sebeplerden dolayı bozuldu. Çünkü PSG bize karşı daha sertti. Marco da endişeli ve gergindi.

ONU İKNA EDEMEDİM ÜZGÜNÜM

Onu ikna edemediğim için üzgünüm. Marco'yu ikna etsek belki her şey değişebilirdi ama o Fenerbahçe'yi seçti. Ben ve hepimiz onun Villa Park'ta oynayabileceğini düşündük. Çünkü daha önce altı mükemmel ay geçirmişti." 2025'in şubat ayında yarım sezonluğuna Aston Villa'ya giden Asensio, İngiliz ekibinde 21 maça çıkmış ve 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Ada temsilcisi, sezon başında da İspanyol yıldız transfer etmek için aylarca uğraşmıştı.