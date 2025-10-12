Tedesco göz açtırmıyor!

Milli araya mutsuz giren Fenerbahçe kötü gidişatı tersine çevirmek için bu periyodu lehine çevirmenin planlarını yapıyor. İstim üzerindeki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco da kalitesini takıma yansıtmak adına kolları sıvadı. İtalyan teknik adam, lige verilen arada takımın en büyük sorunu olarak görülen güç ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veriyor. Sarı-lacivertlilerde bu sıkı çalışmaların ardından özellikle Fred, Asensio, Alvarez, Cenk Tosun ve Anderson Talisca'nın milli aradan güçlü çıkıp, sahada istenilen seviyeye ulaşması ön görülüyor. Milli aradan sonra bambaşka bir takım izletmek isteyen, geldiğinden beri Samandıra'ya üs kuran Tedesco'nun, gündüz futbolcuların form ve kondisyonunu yükseltmek için çalıştığı, gece de rakipleri analiz etmek için maçları izlediği öğrenildi. 40 yaşındaki genç teknik adamın, Fenerbahçe'ye başarıyı getirmek amacıyla ortaya koyduğu bu çaba ve çalışma hırsı yeni yönetimin de büyük takdirini kazandı.

SİSTEMLİ BAŞARI

Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapamayan Tedesco, daha önceki takımlarında da yaşadığı sancılı süreçlerin ardından başarılı oldu. Sisteminden taviz vermeden hedefe ilerleyen Tedesco, Belçika, Leipzig, S.Moskova ve Schalke de yükselen bir ivme yakaladı.

Tedesco, uzun süre kaldığı ve 78 maça çıktığı Schalke'de 4 galibiyet, 3 mağlubiyetlik bir başlangıç yaptı. 2019-2021'de Rus devi Spartak'ta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başladı. Alman ekibi Leipzig'de 38 maçta, 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almıştı. Fenerbahçe'den önce son takımı Belçika'da 7 maçta, 6 galibiyet alarak kalitesini ispatlamıştı.