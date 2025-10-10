Kaleci İrfan Can çalışmalara başladı

Sarı-lacivertlilerde deneyimli kaleci İrfan Can Eğribayat, saha çalışmalarına başladı. Sağ ayak baş parmağında kırık olan ve tedavisi hızla devam eden kaleci İrfan Can'ın düz koşularla günü tamamladı. İ
Sarı-lacivertlilerde deneyimli kaleci İrfan Can Eğribayat, saha çalışmalarına başladı. Sağ ayak baş parmağında kırık olan ve tedavisi hızla devam eden kaleci İrfan Can'ın düz koşularla günü tamamladı. İrfan Can'ın Samsunspor karşılaşmasından sonra milli ara sonrası oynanacak Karagümrük maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.