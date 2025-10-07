Bakan Bak Saran'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu. Kabulde GSB Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. DR. Veli Ozan Çakır da yer aldı. Saran, toplantı sonunda Bakan Bak'a forma takdim etti.
