Alvarez sahaya

Sakatlığını atlattıktan sonra Nice maçıyla birlikte sahalara dönüş yapan Edson Alvarez, Samsunspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. UEFA Avrupa Ligi maçında 64'te oyuna dahil olan Meksikalı orta saha oyuncusu, bugünkü mücadelede ilk 11'teki yerini alacak.
