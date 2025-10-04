CANLI SKOR ANA SAYFA
Biyonik adam Skriniar

Biyonik adam Skriniar

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, performansıyla taraftarların bir numaralı gözdesi haline geldi. 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana 55 günde 15 maça çıkan Slovak stoper, bu karşılaşmaların tümünde 90 dakika sahada kaldı. Milan Skriniar, Fenerbahçe'de en fazla süre alan ve taraftarların en güvendiği isim.

Biyonik adam Skriniar
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, performansıyla taraftarların bir numaralı gözdesi haline geldi. 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana 55 günde 15 maça çıkan Slovak stoper, bu karşılaşmaların tümünde 90 dakika sahada kaldı. Milan Skriniar, Fenerbahçe'de en fazla süre alan ve taraftarların en güvendiği isim.
