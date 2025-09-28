CANLI SKOR ANA SAYFA
Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."

Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Erol Bulut'tan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı geldi. İşte Bulut'un kendi döneminde yapılan transferler hakkındaki sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:35
Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'tan HT Spor'da gündem olacak açıklamalar geldi. İşte Bulut'un kendi döneminde yaşanan transfer süreçleri:

Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."


"İSTEMEDİĞİM OYUNCULAR ALINDI"

Fenerbahçe döneminde benim sistemime uygun futbolcular yoktu. Anastasios Bakasetas'ı istedim ama alınmadı. İstemediğim futbolcular alındı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Ya sakat ya da hazır olmayan futbolcular geldi devre arasında. Kaliteli futbolculardı ama fayda sağlamayacak oyunculardı. İstediğim transferler gelseydi, o şampiyonluğu elde edebilirdik. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama son maça bile kalmazdı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."

"HER ZAMAN HAZIRIZ"

Şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü var. Onu desteklememiz lazım. İnşallah güzel galibiyetler alıp yoluna iyi bir şekilde devam eder. Hocanın kalıp gitmesi bizim kararımız değil. Biz her zaman hazırız, bunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve teknik direktörleri arasında yeterince isim var. Biz o görev geldiğinde hiçbir zaman hayır demeyiz. Fenerbahçe'ye her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışırız.

