Erol Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! "Benim dönemimdeki transferler..."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'tan HT Spor'da gündem olacak açıklamalar geldi. İşte Bulut'un kendi döneminde yaşanan transfer süreçleri:
"İSTEMEDİĞİM OYUNCULAR ALINDI"
Fenerbahçe döneminde benim sistemime uygun futbolcular yoktu. Anastasios Bakasetas'ı istedim ama alınmadı. İstemediğim futbolcular alındı.
"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
Ya sakat ya da hazır olmayan futbolcular geldi devre arasında. Kaliteli futbolculardı ama fayda sağlamayacak oyunculardı. İstediğim transferler gelseydi, o şampiyonluğu elde edebilirdik. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama son maça bile kalmazdı.
Şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü var. Onu desteklememiz lazım. İnşallah güzel galibiyetler alıp yoluna iyi bir şekilde devam eder. Hocanın kalıp gitmesi bizim kararımız değil. Biz her zaman hazırız, bunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve teknik direktörleri arasında yeterince isim var. Biz o görev geldiğinde hiçbir zaman hayır demeyiz. Fenerbahçe'ye her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışırız.