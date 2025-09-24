Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Yemememiz gereken goller yedik

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco’nun açıklamaları… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:26 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:30
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco mücadeleyi değerlendirdi. İşte Tedesco'nun açıklamaları…

"YEMEMEMİZ GEREKEN GOLLER YEDİK"

"Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik. Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu."

"ÇAĞLAR VE SEMEDO İYİ OYNADI"

"Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?"

"Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok."

