İkisi de penaltı

Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düşen F.Bahçe'de Alanyaspor maçının hakemlerine tepki hakim. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak, mücadelenin uzatmalarında F.Bahçe'nin penaltı beklediği iki pozisyonu da es geçti. Oosterwolde'nin ceza alanı içerisinde düşürüldüğü ve ardından da Cenk'in müdahalesinde Alanyasporlu oyuncunun eline çarpan pozisyon için bütün hakem yorumcuları ortak noktada birleşti: PENALTI. İşte eski hakemlerin değerlendirmeleri: MUSTAFA ÇULCU: Arka arkaya iki hareket de penaltıydı. F.Bahçe lehine duble penaltıdan bir penaltı bile çıkmadı. Hakem ve VAR skandalı yaşandı. BÜNYAMİN GEZER: 90+6'da F.Bahçe lehine iki pozisyonda da penaltı var. BÜLENT YILDIRIM: İki pozisyon da penaltı. DENİZ ÇOBAN: İki pozisyon da penaltı. BAHATTİN DURAN: İki pozisyon da penaltı. FIRAT AYDINUS: "Ben hayatımda bundan daha net bir penaltı görmedim. İki pozisyon da penaltı.