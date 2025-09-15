Kerem çok iyi oyuncu

Archie Brown, Domenico Tedesco ile beraber yeni bir döneme başladıklarını belirtti. Brown, "Yeni bir hocamız var. Yeni bir sisteme geçtik ve zamana ihtiyacımız var" dedi. Kerem'le sol kanatta anlaştıklarını aktaran genç sol bek, "Kerem Aktürkoğlu'nun kalitesini biliyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Takımla birkaç antrenman yaptı ama sahip olduğu doğal yetenekle iyi maç çıkardı. Gelecek maçlar için heyecanlıyım" yorumunu yaptı.