CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fener saldıracak

Fener saldıracak

Tedesco 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. İtalyan teknik adam felsefesinin hücum yapmak olduğunu vurguladı ve ekledi: “Oyunu domine edeceğiz. F.Bahçe’nin ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4’lü oynamak için kurulmuş.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fener saldıracak

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. Can Bartu Tesisleri'ndeki imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek, yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 40 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim" dedi.

ÇOK İŞİMİZ VAR

Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izlediğini ifade eden Domenico Tedesco şöyle devam etti: Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var. Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Stuttgart altyapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu.

DAUM BÜYÜK EFSANE

"Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş. Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."

Okan Buruk: Osimhen'in durumu...
Kadıköy'de dev randevu! İşte ilk 11'ler
DİĞER
Victor Osimhen ne zaman dönecek? Nijeryalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi...
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 23:45
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 23:45
Daha Eski
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 23:45
Cimbom 2. yarıda kazandı Cimbom 2. yarıda kazandı 23:45
Samsun'da kazanan Antalyaspor! Samsun'da kazanan Antalyaspor! 23:45
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 23:45
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 23:45
Alanyaspor Konya'da kazandı! Alanyaspor Konya'da kazandı! 23:45