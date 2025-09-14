Fener saldıracak

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. Can Bartu Tesisleri'ndeki imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek, yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 40 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim" dedi.

ÇOK İŞİMİZ VAR

Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izlediğini ifade eden Domenico Tedesco şöyle devam etti: Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var. Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Stuttgart altyapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu.

DAUM BÜYÜK EFSANE

"Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş. Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."