Domenico Tedesco: Maçı ilk yarıda bitirmeliydik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk maçta galibiyet alan Domenico Tedesco, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:44 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:49
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk maçta galibiyet alan Domenico Tedesco, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz. Maç biraz gergin başladı ama en önemlisi kazanmaktı. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncular konuştuğumuz şeyleri yapmaya çalıştılar. İkinci yarı daha cesur ve çabuk oynamalıydık. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 atmış olabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz. Trabzonspor'un da kaybedecek bir şeyi yoktu."

"Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli."

