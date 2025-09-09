CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Transfer döneminin kapanmasına günler kala orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Braga'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Zalazar için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Transfer döneminde çok önemli isimleri bünyesine katan Fenerbahçe, son bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Alvarez'in milli takımda yaşadığı sakatlık ve Amrabat'ın gidişinden sonra orta alana bir takviye daha gerçekleştirmek isteyen sarı lacivertliler, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Sarı Kanarya, 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için Braga'nın kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Bu sezon Braga ile 3 maça çıkan ve 1 gole imzasını atan Zalazar, kariyerinde 3 kez de Uruguay Milli Takım formasını terletti. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Rodrigo Zalazar, 2023 yılında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon Euro'ya Braga'nın yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Zalazar konusundaki son kararı yeni teknik direktöre bırakacak olan sarı lacivertliler, transfer döneminin bitimine 4 gün kala elini çabuk tutmak istiyor.

