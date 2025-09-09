TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Transfer döneminin kapanmasına günler kala orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Braga'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Zalazar için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Transfer döneminde çok önemli isimleri bünyesine katan Fenerbahçe, son bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor.
Alvarez'in milli takımda yaşadığı sakatlık ve Amrabat'ın gidişinden sonra orta alana bir takviye daha gerçekleştirmek isteyen sarı lacivertliler, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar ile yakından ilgileniyor.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Sarı Kanarya, 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için Braga'nın kapısını çaldı.
Bu sezon Braga ile 3 maça çıkan ve 1 gole imzasını atan Zalazar, kariyerinde 3 kez de Uruguay Milli Takım formasını terletti. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Rodrigo Zalazar, 2023 yılında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon Euro'ya Braga'nın yolunu tutmuştu.
Zalazar konusundaki son kararı yeni teknik direktöre bırakacak olan sarı lacivertliler, transfer döneminin bitimine 4 gün kala elini çabuk tutmak istiyor.