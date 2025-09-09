TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha: Rodrigo Zalazar!

Bu sezon Braga ile 3 maça çıkan ve 1 gole imzasını atan Zalazar, kariyerinde 3 kez de Uruguay Milli Takım formasını terletti. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Rodrigo Zalazar, 2023 yılında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon Euro'ya Braga'nın yolunu tutmuştu.