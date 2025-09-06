CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi!

Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson'un İstanbul'a dönmesinin ardından takım ile çalışmalara başlaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 19:38
Fenerbahçe'ye Ederson müjdesi!

Fenerbahçe, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonrasında sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan futbolcular pas çalışması ile devam etti. Sarı lacivertliler günün antrenmanını dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe yarın (7 Eylül) yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

EDERSON İSTANBUL'A DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson, akşam saatlerinde İstanbul'a dönüş sağladı ve yarın (7 Eylül) Samandıra'da çalışmalara başlayacak.

