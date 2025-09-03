Hoca kararı bekleniyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında arka arkaya patlayan bombalarından sıra yeni teknik direktöre geldi. Geçtiğimiz hafta Jose Mourinho ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetimde İsmail Kartal adı öne çıkıyor.

Asbaşkan Hamdi Akın'la özel bir görüşme gerçekleştiren İsmail Kartal, göreve hazır olduğunu iletti.

64 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'de başarılı olabileceğine inandığını vurguladı. Sarı-lacivertlilerde, bir diğer aday olarak sürpriz bir isim göze çarptı. Kulübün hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan unutulmaz isimlerinden Aykut Kocaman adı yönetim toplantısında gündeme geldi. 60 yaşındaki teknik direktörün de sarılacivertli kulüpten bir teklif gelmesi halinde kayıtsız kalmayacağı ve sorumluluk almaktan çekinmediği belirtildi. Aykut Kocaman, en son 2021-22 sezonunda Başakşehir'de görev yapmıştı.