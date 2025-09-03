Benfica'da başarılı oldu

Benfica formasıyla geçen sezon 53 maçta 16 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle bu sezon ise 5 maçta sahaya çıktı. Son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe karşısında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinin 1-0 kazandığı mücadelede tek golü kaydeden isim olarak dikkat çekmişti.
