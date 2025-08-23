CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen duyurdu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen duyurdu. Konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 12:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 12:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, Meksikalı millî oyuncu Edson Alvarez'in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Edson Alvarez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbol Direktörü Devin Özek: Edson Alvarez kuvvetli, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninin ardından konuşan Futbol Direktörümüz Devin Özek, "Meksika Millî Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz." dedi.

Edson Alvarez: Buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp

Edson Alvarez ise duygularını, "Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum." şeklinde ifade etti.

Taraftarlarımızla ilgiliyse Alvarez, "Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım." değerlendirmesinde bulunan Alvarez, şu mesajı da verdi: "Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın." dedi.

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
F.Bahçe'de Antony gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Antony gelişmesi! F.Bahçe'de Antony gelişmesi! 11:33
Lyon - Metz maçı hangi kanalda? Lyon - Metz maçı hangi kanalda? 11:33
F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı! F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı! 11:30
G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu 11:30
Nice - Auxerre maçı hangi kanalda? Nice - Auxerre maçı hangi kanalda? 11:29
Marsilya - Paris FC maçı hangi kanalda? Marsilya - Paris FC maçı hangi kanalda? 11:25
Daha Eski
Roma - Bologna maçı hangi kanalda? Roma - Bologna maçı hangi kanalda? 11:08
Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? 11:04
Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? 11:00
Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? 10:55
Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:49
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... 10:49