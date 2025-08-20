CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Yeni sezonda Fenerbahçe'den ayrılan eski kaptan Edin Dzeko İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'de yoğun bir sezon geçiren Bu sene Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Fenerbahçe eski kaptanı Edin Dzeko İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Corriere dello Sport'a konuşan Edin Dzeko Spaletti için çalıştığı "en iyi teknik direktör" olduğunu söylerken Mourinho ile Türkiye'de geçirdiği sezon sorulduğunda Türkiye'de futbol oynamanın kolay olmadığını ve baskı ortamı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Dzeko geçen sezonu şu sözlerle değerlendirdi. "Geçen yıl 99 puanla sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada tamamladık ama 105 puan alsaydık yine 2. olurduk...Mourinho'nun kesinlikle şampiyonluğu istediğini biliyorum bu onda takıntı."

Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli...
DİĞER
'Aynadaki Yabancı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası!
Akanji transferinde kritik gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman? Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman? 11:04
Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! 10:49
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 10:24
Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif! Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif! 10:17
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli... 09:51
Başakşehir Universitatea Craiova'yı ağırlayacak Başakşehir Universitatea Craiova'yı ağırlayacak 09:34
Daha Eski
Beşiktaş Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş Lausanne ile karşılaşacak 09:28
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 09:08
Bugünkü maçlar 20 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 20 Ağustos 2025 08:05
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19