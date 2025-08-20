Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Corriere dello Sport'a konuşan Edin Dzeko Spaletti için çalıştığı "en iyi teknik direktör" olduğunu söylerken Mourinho ile Türkiye'de geçirdiği sezon sorulduğunda Türkiye'de futbol oynamanın kolay olmadığını ve baskı ortamı olduğunu ifade etti.