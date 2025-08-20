Fenerbahçe'nin eski kaptanı Edin Dzeko'dan flaş sözler!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Corriere dello Sport'a konuşan Edin Dzeko Spaletti için çalıştığı "en iyi teknik direktör" olduğunu söylerken Mourinho ile Türkiye'de geçirdiği sezon sorulduğunda Türkiye'de futbol oynamanın kolay olmadığını ve baskı ortamı olduğunu ifade etti.
Dzeko geçen sezonu şu sözlerle değerlendirdi. "Geçen yıl 99 puanla sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada tamamladık ama 105 puan alsaydık yine 2. olurduk...Mourinho'nun kesinlikle şampiyonluğu istediğini biliyorum bu onda takıntı."
