Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edson Alvarez hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edson Alvarez hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Edson Alvarez için sürpriz bir girişimde bulundu. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncu için sarı lacivertliler, West Ham United ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:05
Yaz transfer döneminde Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi transferleri kadrosuna katan, Kerem Aktürkoğlu transferinde de mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi.

Fred-Amrabat ikilisine alternatif isimlere yönelen yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig'den yıldız bir isimle temas halinde.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Edson Alvarez'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Eski takımı Ajax ve iki Avrupa kulübü daha transferde aktif bir rol üstlenme gayreti içerisinde. West Ham ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde tarafların birbirine yakın olduğu, kararın Meksikalı oyuncuda olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

