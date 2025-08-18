Jankovic tamam

Fenerbahçe, Jankovic için Rijeka'ya resmi teklifini sundu ve Hırvat kulübü tarafından bu teklif kabul edildi. Hırvat medyası, transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanacağını duyurdu. Oyuncuyu teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği bilgisi de haberin içinde paylaşıldı.
