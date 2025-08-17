CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanan Cenk Tosun’un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 16:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 16:53
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un, dün akşam oynanan Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavi süreci başlatılmıştır."

