Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un, dün akşam oynanan Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavi süreci başlatılmıştır."
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen… pic.twitter.com/FqX2amP8Hx— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 17, 2025