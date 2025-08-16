CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Göztepe 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kanarya bu sezon çıktığı ilk lig maçında rakibi ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 23:49
Göztepe 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Fenerbahçe ligdeki ilk maçında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Kanarya bu maçtan 0-0'lık skorla beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık skorla beraberlikle gitti.

İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Göztepe'den Juan gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ardından Göztepe yedek kulübesinde İsmail Köybaşı hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle önce sarı kart ardından kırmızı kart cezası gördü.

Mücadelenin 86. dakikasında bu kez Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta dakikalar 90+3'ü gösterirken karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, Fenerbahçe için penaltı noktasını gösterdi.

Bu penaltıyı Fenerbahçe'de Anderson Talisca gole çeviremedi.

Karşılaşmada başka herhangi bir önemli gelişme söz konusu olmadı ve İzmir'de oynanan maç 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

