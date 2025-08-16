Göztepe 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Fenerbahçe ligdeki ilk maçında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Kanarya bu maçtan 0-0'lık skorla beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık skorla beraberlikle gitti.

İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Göztepe'den Juan gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ardından Göztepe yedek kulübesinde İsmail Köybaşı hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle önce sarı kart ardından kırmızı kart cezası gördü.

Mücadelenin 86. dakikasında bu kez Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta dakikalar 90+3'ü gösterirken karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, Fenerbahçe için penaltı noktasını gösterdi.

Bu penaltıyı Fenerbahçe'de Anderson Talisca gole çeviremedi.

Karşılaşmada başka herhangi bir önemli gelişme söz konusu olmadı ve İzmir'de oynanan maç 0-0'lık beraberlikle noktalandı.