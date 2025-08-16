Göztepe-Fenerbahçe maçında kırmızı kart!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ligdeki ilk maçına zorlu Göztepe deplasmanında çıktı. Maçın 61. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, kartına başvurdu.

Ev sahibi takımda Juan, Semedo'ya yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Göztepeli oyuncular, karara uzun süre itiraz etti.

Hakem Yasin Kol ayrıca dakika 66'da Fenerbahçe yedek kulübesinde oturan İsmail Köybaşı'na doğrudan kırmızı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.