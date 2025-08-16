CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Göztepe-Fenerbahçe maçında kırmızı kart!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Yasin Kol, yaşanan bir pozisyonun ardından ev sahibi takımda Juan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 23:38
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ligdeki ilk maçına zorlu Göztepe deplasmanında çıktı. Maçın 61. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, kartına başvurdu.

Ev sahibi takımda Juan, Semedo'ya yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Göztepeli oyuncular, karara uzun süre itiraz etti.

Hakem Yasin Kol ayrıca dakika 66'da Fenerbahçe yedek kulübesinde oturan İsmail Köybaşı'na doğrudan kırmızı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

