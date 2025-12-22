RAMS Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir ev sahibi olduğu karşılaşmadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov, cepheden ceza sahasına girdi. Özbek oyuncunun yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

26. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Maxim'in kendi yarı sahasından pasında topla buluşan Drissa Camara, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Camara, Onur Ergün'den sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

29. dakikada ev sahibi takım, ikinci golü buldu. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fayzullayev, topu kontrol edip yayın sağından ceza sahasına girdikten hemen sonra uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

37. dakikada Fayzullayev'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Shomurodov'un arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

RAMS Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarıda 53. dakikada Arda Kızıldağ'ın ayağına çarpan top filelerle buluştu. Bu golle RAMS Başakşehir karşılaşmada skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin 68. dakikasında ise RAMS Başakşehir adına Umut Güneş sahneye çıktı. Umut Güneş kaydettiği gol ile skoru 4-1 yapan isim oldu.

Maçın 77. dakikasında Gaziantep FK'dan Rodrigues gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 84. dakikasında RAMS Başakşehir'de bu kez sahneye Brnic çıktı. Brnic skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve RAMS Başakşehir sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından RAMS Başakşehir ligde averaj farkıyla 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.