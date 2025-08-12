CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan dev gelir

Fenerbahçe kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu'nda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2'yle geçen Fenerbahçe dev geliri de kasasına koydu. İşte o rakam...

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 00:04
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan dev gelir

Temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçta 2-1 yenildiği Feyenoord'u rövanşta 5-2 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalmayı başardı.

Devler Ligi'nde lig aşamasın katılmak için bir Portekiz ekibi Benfica'yı da geçmek zorunda olan sarı lacivertliler, bu turu geçemese bile önemli miktarda bir ödül parasını kasasına koymayı garantiledi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı.

Sarı lacivertliler tur atlaması halinde ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü elde edecek.

