FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı ancak transferini askıya aldığı Marco Asensio, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Ligue 1 ekibinde forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe ile PSG'nin anlaşmasını beklediği ve transfer için mali şartlarda şu an için bir uzlaşma sağlanamadığı yazıldı.
MOURINHO İÇİN TEKLİFLERİ REDDETTİ
Sosyal medyadan Fenerbahçe ile ilgili paylaşımları beğenerek sarı-lacivertli taraftarları heyecalandıran Asensio'nun gelen teklifleri reddettiği ve Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı hedeflediği belirtildi.
PSG ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Asensio, 10 numara, sağ açık ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.
