Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı ancak transferini askıya aldığı Marco Asensio, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 16:23
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Fenerbahçe'de transfer hedeflerinden biri de PSG forması giyen Marco Asensio…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Bonservisi Fransız ekibinde bulunan İspanyol futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre; 29 yaşındaki Asensio'yu Fenerbahçe'nin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak oynadığı Premier Lig ekibi Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Ligue 1 ekibinde forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe ile PSG'nin anlaşmasını beklediği ve transfer için mali şartlarda şu an için bir uzlaşma sağlanamadığı yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

MOURINHO İÇİN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Sosyal medyadan Fenerbahçe ile ilgili paylaşımları beğenerek sarı-lacivertli taraftarları heyecalandıran Asensio'nun gelen teklifleri reddettiği ve Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı hedeflediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

PSG ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Asensio, 10 numara, sağ açık ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Kariyerine Mallorca altyapısında başlayan başarılı futbolcu, Real Madrid ve Espanyol formalarını giydikten sonra 2023 yılında bedelsiz olarak Paris ekibine katılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Geçen sezon PSG'de 16 maçta 2 gol ve 4 asist üreten Asensio, kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

