FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligue 1 ekibinde forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe ile PSG'nin anlaşmasını beklediği ve transfer için mali şartlarda şu an için bir uzlaşma sağlanamadığı yazıldı.