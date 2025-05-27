TRANSFER HABERİ | Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Ansu Fati'de flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, oyuncunun prensip anlaşması sağladığı takımı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK FB spor haberleri)
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Haberde anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama olarak gerçekleşeceği ve maliyetinin 20 milyon Euro olarak belirleneceği aktarıldı.
Fati, bu sezon Barcelona forması 11 maçta yalnızca 298 dakika süre alırken gol veya asist katkısı sunamadı.
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