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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi

TRANSFER HABERİ | Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Ansu Fati'de flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, oyuncunun prensip anlaşması sağladığı takımı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 16:51
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi

Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilmesiyle yaz transfer dönemi hareketliliği başlarken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde Barcelona'dan ayrılması beklenen Ansu Fati bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ | Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi

İstanbul devlerinin oyuncu için temasları sürerken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin cope.es'ten derlediği habere göre Monaco, 22 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı.

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