FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyarette bulunmuştu. İkili arasındaki zirvede konuşulanlar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Öte yandan perşembe günü yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Başkan Ali Koç, "Seçimi haziranda yap ve güvenoyu al. Gerginliği bu şekilde azaltalım. Yeni sezona daha sakin bir atmosferde girelim. İmza tüzükte var. Yasal hak bu. Anlayışla karşılamalısın. Başkanlığını açıklayan adaylarla görüş" dediği öğrenildi.
Yıldırım ayıca; Ali Koç'a yönetimsel olarak eleştirilerde de bulundu.
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