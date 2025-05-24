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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyarette bulunmuştu. İkili arasındaki zirvede konuşulanlar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'yla birlikte eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

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FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Yapılan bu ziyaret sonrasında sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Gelen bilgilere göre; Başkan Koç ile Yıldırım, önümüzdeki hafta içinde tekrardan buluşacak ve konular netliğe kavuşacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Öte yandan perşembe günü yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Başkan Ali Koç, "Seçimi haziranda yap ve güvenoyu al. Gerginliği bu şekilde azaltalım. Yeni sezona daha sakin bir atmosferde girelim. İmza tüzükte var. Yasal hak bu. Anlayışla karşılamalısın. Başkanlığını açıklayan adaylarla görüş" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Yıldırım ayıca; Ali Koç'a yönetimsel olarak eleştirilerde de bulundu.

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