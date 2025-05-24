FENERBAHÇE HABERİ - Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında konuşulanlar

Öte yandan perşembe günü yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Başkan Ali Koç, "Seçimi haziranda yap ve güvenoyu al. Gerginliği bu şekilde azaltalım. Yeni sezona daha sakin bir atmosferde girelim. İmza tüzükte var. Yasal hak bu. Anlayışla karşılamalısın. Başkanlığını açıklayan adaylarla görüş" dediği öğrenildi.