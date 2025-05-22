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Haberler Fenerbahçe İlk hedef Vlahovic

İlk hedef Vlahovic

Tarihin en önemli kadrosunu kurmayı planlayan Başkan Koç, Juventus ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp forvetin peşinde. 25 yaşındaki gol makinesi ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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İlk hedef Vlahovic

Uzun süredir istifa ve seçim baskısı altında bulunan Başkan Ali Koç sonunda eylül ayında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongreye kadar önünde üç aydan fazla bir süre bulunan Başkan Koç bu dönemde çok önemli transferlere imza atmayı planlıyor. Özellikle de taraftarları coşturacak çok önemli bir golcü isteniyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki bir numaralı golcü Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic. Sırp yıldız Çizme ekibinden ayrılmaya kararlı. İtalyan devinin sözleşme uzatma teklifini reddeden 25 yaşındaki tecrübeli forvetin siyahbeyazlılarla 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Değeri 45 milyon euro.

15 MİLYON EURO MAAŞ

Juventus, ayrılmayı kafasına koyan Sırp golcünün bir sezon daha takımda kalıp bedava gitmesini istemiyor. Bu yüzden yaz transfer sezonunda gelecek teklifler değerlendirilecek. Dusan Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyması Fenerbahçe'de büyük heyecan oluşturdu. Sarı-lacivertli yetkililerin hem Juventus hem de Vlahovic ile masaya oturduğu öne sürüldü. Sırp golcünün 15 milyon euro civarı bir maaş beklentisi var. Vlahovic, 2021'de 33 Serie A golüyle Cristiano Ronaldo'dan sonra bir takvim yılında en çok gol atan oyuncu oldu.

83 MİLYON EURO'YA ALINDI

BU sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Vlahovic, 15 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı. Ocak 2022'de Juventus'a 83.5 milyon euro karşılığında gitti.

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