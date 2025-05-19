TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic gelişmesi! Ajax'tan resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de sezon sonu yaşanacak ayrılıklar konuşulurken Dusan Tadic'in adı sık sık eski kulübü Ajax ile anılıyordu. Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

"ÇOK FAZLA SÖYLENTİ DOLAŞIYOR"

Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

"TADIC DOĞRU BİR TRANSFER"

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.