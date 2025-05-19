CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic gelişmesi! Ajax'tan resmi açıklama geldi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic gelişmesi! Ajax'tan resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in Ajax'a imza attığı iddiası gündemde kalmaya devam ederken Ajax'tan transfere dair resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 23:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic gelişmesi! Ajax'tan resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de sezon sonu yaşanacak ayrılıklar konuşulurken Dusan Tadic'in adı sık sık eski kulübü Ajax ile anılıyordu. Ajax CEO'su Alex Kroes, kulübün taraftar derneği Ajax Life'a verdiği röportajda Farioli'nin ayrılık sürecini anlatırken Dusan Tadic'le ilgili de konuştu.

"ÇOK FAZLA SÖYLENTİ DOLAŞIYOR"

Yeni teknik direktör söylentileri ve Farioli için Kroes, "Tamamen yeni bir kadro olacak. Çok fazla söylenti dolaşıyor. Erik Ten Hag'ı ve Paul Simonis'i iyi tanıyorum. Daha fazlasını söyleyemem. Farioli kendini mesleğine adamış ve tutkulu biri. Farioli'nin gücü aynı zamanda çok iyi bir insan yönetiminin olması." dedi.

"TADIC DOĞRU BİR TRANSFER"

Dusan Tadic'in transferine Farioli'nin engel olduğuna yönelik iddialarla ilgili Kroes, "Farioli'ye Tadic'in doğru bir transfer olabileceğini söyledim. Ona bu transferin nasıl olacağını sordum. Bunun hakkında güzel bir konuşma yaptık. Hepsi bu." dedi.

F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Türk Telekom-Reklam
Özbek'ten Osimhen açıklaması!
DİĞER
Katil İsrail'e nefret seli! Sokaktaki öfke Eurovision salonuna taştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
Galatasaray'a 10 numara tangocu!
G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... 23:21
Bandırmaspor finale göz kırptı Bandırmaspor finale göz kırptı 22:11
G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır 22:02
36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:04
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... 19:40
G.Saray'ı eleştirmişti, Mourinho aynısını yapmış! G.Saray'ı eleştirmişti, Mourinho aynısını yapmış! 18:39
Daha Eski
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 17:45
Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum ne? Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum ne? 17:15
2025 Ballon d'Or ödül töreninin tarihi belli oldu! 2025 Ballon d'Or ödül töreninin tarihi belli oldu! 17:02
İtalya'da şampiyonluk düğümü cuma günü çözülecek! İtalya'da şampiyonluk düğümü cuma günü çözülecek! 16:22
F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Tadic gelişmesi! 16:12
Solskjaer'den Patrick Berg açıklaması! Solskjaer'den Patrick Berg açıklaması! 15:53