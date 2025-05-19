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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Eşinden dikkat çeken hamle

Fenerbahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Eşinden dikkat çeken hamle

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Dusan Tadic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli futbolcunun eşinden dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:12
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Fenerbahçe'de flaş Tadic gelişmesi! Eşinden dikkat çeken hamle

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda Tadic hakkındaki ayrılık iddialarını doğrular nitelikle bir gelişme yaşandı. Transferde adı eski kulübü Ajax ile anılan 36 yaşındaki futbolcunun, eşi Dragana Tadic'ten çok konuşulacak bir hamle geldi.

Dragana Tadic, sosyal medya hesabındaki profil resmini çocuklarının Ajax formalı fotoğrafı yaptı.

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