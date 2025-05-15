TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kaleci konusunda gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya'nın Real Madrid'in yıldızı Andriy Lunin ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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İspanyol devi, Lunin'i 2018 yılında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada boy gösteren Ukraynalı kaleci, 19 gol yerken 4 kez kalesini gole kapattı. Lunin'e Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de ilgili olduğu öğrenildi.
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