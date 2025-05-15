TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

Fenerbahçe 1 numarasını değiştirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertli Yönetim, Dominik Livakovic'in performansından memnun olmadığı için gelecek sezon yoluna yeni bir kaleciyle devam etmek istiyor.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Andriy Lunin... Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.