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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kaleci konusunda gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya'nın Real Madrid'in yıldızı Andriy Lunin ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

Fenerbahçe 1 numarasını değiştirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertli Yönetim, Dominik Livakovic'in performansından memnun olmadığı için gelecek sezon yoluna yeni bir kaleciyle devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Andriy Lunin... Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

Fenerbahçe, İspanyol devinden ayrılmak isteyen başarılı kaleciyi transfer ederek kalesini sağlama almayı planlıyor. 1.91 mt. boyundaki tecrübeli kalecinin menajeri ile temas kuran Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda Real Madrid ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Lunin sürprizi!

İspanyol devi, Lunin'i 2018 yılında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada boy gösteren Ukraynalı kaleci, 19 gol yerken 4 kez kalesini gole kapattı. Lunin'e Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de ilgili olduğu öğrenildi.

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