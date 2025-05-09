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Haberler Fenerbahçe RAMS Başakşehir 1-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir 1-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 4-1kazanarak ligde lider konumda bulunan Galatasaray'ı takibini sürdürmeye devam etti. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:43
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RAMS Başakşehir 1-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 86. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

RAMS Başakşehir'in tek golü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, puanını 78'e çıkartarak ligde lider konumda bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi ve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak, Fenerbahçe ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına katederek şutunu çekti, kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.

18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic ceza sahası içine ortaladı. Piatek'in kafa vuruşunda, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarpıp Duarte'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıda topun başına Piatek geçti. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta Livakovic iki hamlede topa hakim olarak gole izin vermedi.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahası içine ortaladı. Talisca, meşin yuvarlağı göğsüyle Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda Opoku'ya çarpan top, Dzeko'nun önünde kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından VAR, Opoku'ya çarpan topla ilgili potansiyel penaltı uyarısıyla hakem Burak Pakkan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen Pakkan, oyunun aut atışıyla başlamasına hükmetti.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Tadic ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda, defanstan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kale sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde rakiplerinin arasından çıkan Skriniar'ın şutunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2.

76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Piatek, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle gole engel oldu.

85. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, savunmadan dönen topu Oğuz Aydın kafayla tamamladı. Bu kez de kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada sarı-lacivertli ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağdan kazanılan kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kostic, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri, kafayla farkı 3'e çıkardı.

90+1. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Mert Müldür'ün uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Crespo, penaltı noktası üzerine çevirdi. Ömer Faruk Beyaz, gelişine bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-3.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tadic, iki rakibini geçerek sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden pasında Oğuz Aydın, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-4.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puana uzanmayı başardı.

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