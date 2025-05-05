TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
Fenerbahçe derbide aldığı mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alırken takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat'a transferde sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.
Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.
Öte yandan son haftalarda Mourinho tarafından tercih edilmeyen Faslı yıldız Sofyan Amrabat'a talip çıktı.
ZENIT AMRABAT'I İSTİYOR
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre 28 yaşındaki yıldız futbolcuya Zenit talip oldu.
Faslı yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta görev aldı. 26 maça ilk 11'de başlayan Faslı oyuncu2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşayan Amrabat'ın piyasa değeri 20 milyon euro.
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