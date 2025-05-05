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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Fenerbahçe derbide aldığı mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında ciddi bir yara alırken takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat'a transferde sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:53
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a da mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2 hafta önce de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Öte yandan son haftalarda Mourinho tarafından tercih edilmeyen Faslı yıldız Sofyan Amrabat'a talip çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

ZENIT AMRABAT'I İSTİYOR

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre 28 yaşındaki yıldız futbolcuya Zenit talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Faslı yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta görev aldı. 26 maça ilk 11'de başlayan Faslı oyuncu2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!

Kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşayan Amrabat'ın piyasa değeri 20 milyon euro.

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