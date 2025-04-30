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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 17:47
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.

MHK tarafından yapılan açıklamada dev derbide düdük çalmakla görevli ismin Yasin Kol olduğu belirtildi.

Galatasaray-Net Global Sivasspor maçına Ozan Ergün, Kasımpaşa-Trabzonspor maçına ise Halil Umut Meler atandı.

İLK DERBİSİNE BU SEZON ÇIKTI

Trabzon bölgesi hakemlerinden olan Yasin Kol, Süper Lig'de ilk derbi deneyimini bu sezonun 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı ile yaşamıştı.

Siyah beyazlıların yabancı hakem talebinde bulunduğu söz konusu maç, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Ayrıca Galatasaray, sezonun tek mağlubiyetini Dolmabahçe deplasmanında almıştı.

İŞTE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ

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