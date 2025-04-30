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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir ismi radarına aldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi transfer listesine ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 16:31 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 16:31
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada dev derbide Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 75 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla Championship'e düşen Nijeryalı yıldız orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Championship'e düşen Leicester City'nin önemli oyuncuları ile yollarını ayırması beklenirken Wilfred Ndidi'nin de Leicester City'nin alt lige düşmesinin ardından takımda kalmaya pek niyeti yok.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transfere onay vermesinin ardından Nijeryalı futbolcunun temsilcileri ile sarı-lacivertli ekibin temsilcileri arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 9 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin bu serbest kalma maddesinin kaldırabileceğine vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Wilfred Ndidi bu sezon Leicester City formasıyla 27 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Kariyerinde 3 kez kupa sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık

Wilfred Ndidi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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