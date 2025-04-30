TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi! Mourinho'dan transfere yeşil ışık
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir ismi radarına aldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi transfer listesine ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 16:31 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 16:31
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Championship'e düşen Leicester City'nin önemli oyuncuları ile yollarını ayırması beklenirken Wilfred Ndidi'nin de Leicester City'nin alt lige düşmesinin ardından takımda kalmaya pek niyeti yok.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transfere onay vermesinin ardından Nijeryalı futbolcunun temsilcileri ile sarı-lacivertli ekibin temsilcileri arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 9 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin bu serbest kalma maddesinin kaldırabileceğine vurgu yapıldı.
Wilfred Ndidi bu sezon Leicester City formasıyla 27 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde 3 kez kupa sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro.
Wilfred Ndidi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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