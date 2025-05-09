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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi!

Jose Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaRAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Teknik direktör Jose Mourinho, Milan Skriniar'ın golü sonrası maçın hakemi Burak Pakkan'a VAR işareti yaparak tepki gösterdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 21:47
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Jose Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, 60. dakikada Milan Skriniar ile bulduğu golle 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slovak futbolcunun golü sonrası maçın hakemi Burak Pakkan'a VAR işareti yaparak tepki gösterdi.

Pakkan, mücadelenin 57. dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR'a gitmiş ancak pozisyonu inceledikten sonra devam kararı vermişti.

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Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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