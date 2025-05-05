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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sane hamlesi! Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Sane hamlesi! Galatasaray'a dev transfer çalımı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler… (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:52
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Fenerbahçe'den Sane hamlesi! Galatasaray'a dev transfer çalımı

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a Sane çalımı gelecek gibi duruyor.

Fenerbahçe'den Sane hamlesi! Galatasaray'a dev transfer çalımı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leroy Sane için Fenerbahçe devreye girdi.

Fenerbahçe'den Sane hamlesi! Galatasaray'a dev transfer çalımı

Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Bayern Münih'in kendilerine yaptığı teklifi bekletme kararı aldı.

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