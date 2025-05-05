Fenerbahçe'den Sane hamlesi! Galatasaray'a dev transfer çalımı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler… (FB SPOR HABERLERİ)
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Oyuncu cephesi tarafından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin bu transferde Mario Branco'ya tam yetki verdiği iddia edildi.
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