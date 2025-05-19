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Haberler Fenerbahçe Galatasaray'ı eleştirmişti... Jose Mourinho da kalecisine penaltı attırmış!

Galatasaray'ı eleştirmişti... Jose Mourinho da kalecisine penaltı attırmış!

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor karşılaşmasında Muslera'nın penaltı kullanmasını eleştiren Jose Mourinho'nun Porto'nun başındayken aynı hareketi yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 18:39
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Galatasaray'ı eleştirmişti... Jose Mourinho da kalecisine penaltı attırmış!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor karşılaşmasında Cimbom'un başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın penaltı kullanmasını sert sözlerle eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları çok konuşuldu.

"Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" diyen Mourinho, Muslera'ya penaltı kullandırılmasına tepki göstermişti.

AYNISINI O DA YAPMIŞ

Ne var ki Mourinho, 2003 yılında Porto'nun başındayken aynısını yaptı...

Portekizli teknik adamın başında olduğu Porto, Varzim'i 7-0 yendikleri 2002-2003 sezonu Taça de Portugal (Portekiz Kupası) çeyrek final maçında kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı golü attırdığı ortaya çıktı.

Maçın 90+2. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunu kaleciNuno Espirito Santo kullandı, ağlara giden top sonrası skor 7-0'a geldi.

İşte o penaltı...

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