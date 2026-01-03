CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ittihad Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Al Ittihad Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Al Ittihad–Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig’de yeni yılın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Ittihad ile Al Taawoun karşı karşıya geliyor. İki ekip de Cumartesi akşamı Kral Abdullah Spor Şehri’nde oynanacak mücadeleyle 2026 yılına galibiyetle başlamak istiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 15:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ittihad Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Al Ittihad-Al Taawoun maçı canlı takip et!

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olan Al Ittihad–Al Taawoun karşılaşması, futbolseverlerin yakın takibinde. Al Ittihad Al Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Cumartesi akşamı Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak mücadelede iki takım da 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Al Ittihad, Neom SC karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ligde üst üste dördüncü galibiyetini ararken; Al Taawoun ise Al Najma galibiyetinin ardından üçte üç yapmanın peşinde. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Al Ittihad-Al Taawoun canlı yayın bilgileri, kanal ve saat detaylarını araştırıyor. Al Ittihad-Al Taawoun maçı canlı anlatımı FOTOMAÇ.com'da!

AL ITTIHAD AL TAAWOUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ittihad-Al Taawoun maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.

AL ITTIHAD AL TAAWOUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad ile Al Taawoun arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad'ın muhtemel ilk 11'i: Rajkovic, Kadesh, Sharahili, Pereira, Al Shanqiti, Fabinho, Kante, Roger, Bergwijn, Diaby, Benzema

Al-Taawoun muhtemel ilk 11'i: Mailson, Mahzari, Girotto, Al Ahmad, Al Dossari, El Mahdioui, Al Kuwaykibi, Flavio, Zambrano, Mandash, Martinez

AL ITTIHAD VS AL TAAWOUN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkardı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Süper Kupa’da geri sayım! Dörtlü finalin favorisini açıkladı
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 2025 yılı ihracat rakamları programında önemli açıklamalar
Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!
Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mali-Tunus maçı hangi kanalda? Mali-Tunus maçı hangi kanalda? 14:50
Atalanta-Roma maçı bilgileri! Atalanta-Roma maçı bilgileri! 14:45
Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! 14:43
F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkardı! F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkardı! 14:41
Senegal-Sudan maçı hangi kanalda? Senegal-Sudan maçı hangi kanalda? 14:37
CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri! CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri! 14:19
Daha Eski
Lille-Rennes maçından son notlar! Lille-Rennes maçından son notlar! 14:15
Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! 14:12
Nice-Strasbourg maçı canlı yayın bilgisi! Nice-Strasbourg maçı canlı yayın bilgisi! 14:05
Monaco-Lyon maçı hakkında! Monaco-Lyon maçı hakkında! 13:45
Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... 13:18
G.Saray'da Trabzon mesaisi! G.Saray'da Trabzon mesaisi! 13:16