Fenerbahçe'de seçim hazırlığı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün kulüp televizyonuna son yaşananların ardından açıklamalarda bulundu. İmza süreciyle başlayan olağanüstü seçim çağrısına kulak veren Başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceğini duyurdu. Başkan Koç, şunları söyledi: "Yaz aylarında yapılacak seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktadayız. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması yaşanmamıştır. Yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süremiz en erken 7-8 haftadır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim."

ONLAR MENFAAT PEŞİNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza sürecinin kulüp değerlerine aykırı olduğunun altını çizdi ve "Tarihi boyunca camiamız ortak akılla sağ duyuyla, gelenekleriyle hareket etmiştir. Kulüp değerlerimizi hiçe sayarak camiamızı manipüle ederek kendi menfaatlerinin peşinde olanlar olduğunu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

3 AY EN KRİTİK DÖNEM

Ali Koç, "Önümüzdeki 3 ay, en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için kritik kararlar masadadır. Gelirlerimizi 2 katına çıkarttık. Gayrımenkullerden değer yaratma aşamasındayız" dedi.

TOPUNUZ İSTİFA EDİN

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan İlhan Ekşioğlu, Ali Koç'un eylül ayında aldığı seçim kararına tepki gösterdi. Ekşioğlu açıklamasında, "Bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Fakat siz bu yolu tercih etmediğiniz için hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.