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Cengiz piyangosu
MLS ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Cengiz Ünder, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Geride kalan haftanın 11'ine seçilen milli futbolcu için önemli bir iddia ortaya atıldı. Los Angeles'ın Cengiz'den memnun kaldığı ancak 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda ciddi bir indirim beklediği iddia edildi. F.Bahçe yönetimi de 15 milyon euro'ya aldığı Cengiz'i elden çıkarmak için gerekli indirime gitmeye sıcak bakıyor.
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