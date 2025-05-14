TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi
Yeni sezon için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Raheem Sterling, menajerleri aracılığıyla sarı lacivertliler ile temas kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İngiliz yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
İngiltere Milli Takımı'nda 82 kez görev alan yıldız oyuncu 20 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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