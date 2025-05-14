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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

Yeni sezon için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Raheem Sterling, menajerleri aracılığıyla sarı lacivertliler ile temas kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling menajerler aracığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

Bu sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

Takvim'in haberine göre sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Sterling transferine çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İngiliz yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası! Menajerleri önerdi

İngiltere Milli Takımı'nda 82 kez görev alan yıldız oyuncu 20 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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