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Haberler Fenerbahçe Şans elimizde

Şans elimizde

Fenerbahçe Beko, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek Final-Four öncesinde Euroleague'nin medya gününde bir araya geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Şans elimizde

Fenerbahçe Beko, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek Final-Four öncesinde Euroleague'nin medya gününde bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, şunları söyledi: Taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör atışlar oluyor. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor.

ZORLAYACAKLAR

"Sonuçta kimse mükemmel değil. Buralarda olabilmek bir şans. Zaten dörtlü finalde olmak bir başarı. Hayat yeni yollar açar ve bu şans şu an elimizde. Pana geçen yılla neredeyse aynı takım. En büyük güçleri istikrar. Onlar bizi zorlayacak, çok kaliteli oyuncuları var ama bizim de onları zorlayacak çok kaliteli oyuncularımız var. "

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