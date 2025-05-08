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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun referansıyla transferde rota Frank Anguissa!

TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun referansıyla transferde rota Frank Anguissa!

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürerken nokta atışı transferler ile mutlu son hedefleniyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun olumlu referansı ile Napoli'de forma giyen Frank Anguissa'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun referansıyla transferde rota Frank Anguissa!

Transferde gelecek sezon için çalışmalar yapan Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Napoli'de forma giyen Andre Zambo Anguissa'yı listesinde tuttuğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun referansıyla transferde rota Frank Anguissa!

Napoli'de daha önce şampiyonluk yaşayan, bu sezon da Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Anguissa için girişimlerin sezon bitiminde başlayacağı aktarıldı. Öte yandan Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberlerde 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun da izlediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun referansıyla transferde rota Frank Anguissa!

Aynı zamanda Jose Mourinho'nun da Anguissa'yı çok beğendiği ve olumlu bir referans verdiği dile getirildi. Andre Zambo Anguissa bu sezon Napoli'de 32 resmi maçta forma giyerken 6 gol attı, 5 asist yaptı ve 2 bin 716 dakika sahada kaldı.

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