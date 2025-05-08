TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun referansıyla transferde rota Frank Anguissa!

Napoli'de daha önce şampiyonluk yaşayan, bu sezon da Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Anguissa için girişimlerin sezon bitiminde başlayacağı aktarıldı. Öte yandan Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberlerde 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun da izlediği öne sürüldü.