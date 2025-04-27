Pes etmek yok

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'i 3-1 yendi. Zirve yarışında daha fazla hasar almak istemeyen sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta geri dönmesini bildi ve Galatasaray'ın bugünkü Eyüpspor maçını beklemeye başladı. 13'te Gaziantep öne geçti. Dzeko'nun kaptırdığı topta Maxim fırsatı değerlendirdi: 1-0 İlk yarıda üretken olamayan Fenerbahçe devreye de geride girdi.

3 GOL, 3 PUAN

İkinci yarıya En-Nesyri'yi oyuna alarak başlayan Fenerbahçe, ön alanda daha fazla top yapmaya başladı. 51'de İrfan Can Kahveci'nin şık pasında Dzeko net şansı kullanamadı. 56'da En-Nesyri ile bir golü ofsayata takılan sarı-lacivertliler; baskısını artırdı. Kazanılan penaltıda Talisca 68'de skoru 1-1'e taşıdı. Hemen 69'da da Tadic'in kornerinde Dzeko ön direkte işi bitirdi: 2-1 Rahatlayan Fenerbahçe, 72'de de Fred'in volesiyle 3-1'i bulup 3 puanı hanesine yazdırdı.

TALISCA FIRTINASI

Son dönemin en formda yıldızı Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak farkını ortaya koydu. Talisca, Süper Lig kariyerindeki en iyi gol serisini yakaladı. Sarı-lacivertlilerde daha önce Edin Dzeko, Enner Valencia, Moussa Sow, Alex de Souza ve Pierre van Hooijdonk gibi yabancı yıldızlar da benzer seriyi yakalamıştı.

4 DAKİKADA 3 GOL

İlk yarıda hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda açıldı. Sarı-lacivertliler 4 dakikada 3 gol atarak 3 puanı kaptı. Kanarya; 68'de Talisca'nın penaltısı, 69'da Dzeko'nun sayısı ve 72'de Fred'in golüyle galibiyete uzandı.