Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Ali Koç: "Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. İftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Camiamızın taleplerini hep dikkate aldık. Yönetim zaafiyet içerisinde algısını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kongre çağlarına karşın göreve devam edeceklerini net bir şekilde söyleyen Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır! Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüpler de gördüğünüz Allah'a çok şükür biz de yaşanmıyor denen şeyler bizim kulübümüzde de yaşanacaktır."

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum; projelerimizi dinlediği için, zaman ayırdığı için. Projelerimizle ilgili istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

MOURINHO MESAJI

Jose Mourinho konusunda önemli açıklamalar yapan Ali Koç, "İstikrardan yanayız. Her sene baştan başlamayı istemiyoruz. O nedenle 2 sene kontrat yaptık. Mourinho ile sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı hedefimiz. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem başkan sayın Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Camiamız tarafından coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı" diye vurguladı.

EN BAŞARILI ARA TRANSFER

Futbol takımı için gelen eleştirilerle ilgili konuşan Ali Koç, "Bazen futbolda aklın mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor. İnişler çıkışlara rağmen takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak konumlandırdık. Devre arasında Fenerbahçe tarihinin en başarılı ara transferini geçirdik. Yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık. Bize göre güçlü yapımızı daha sağlam bir zemine oturttuk" dedi.

BİZ HAVLU ATMADIK

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına değinen Ali Koç, "Biz havlu atmadık, bizim havlu atma anlayışımız ya da lüksümüz yok. Futbolda neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. 6 hafta, 18 puan var. Neyin ne olacağı belli olmaz" yorumunu yaptı.

DEV PROJELER TANITILDI

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın tarafından dev projeler paylaşıldı. Maltepe'de başlayan Futbol Akademisi, Ülker Stadı'nın yenilenmesi, Dereağzı'ndaki tesislerin yenilenme çalışmaları ve Kenan Evre arazisiyle ilgili projeler detaylıca tanıtıldı. Maltepe'deki inşaat çalışmaları başladığı aktarıldı. Ülker Stadı'nın kapasitesinin de 64 bine yükseleceği ve Nisan 2026'da inşaatla ilgili ilk çalışmaların başlamasının planlandığı bildirildi.

İYİ Kİ DİYECEKSİNİZ

Ali Koç, göreve devam etmeleriyle alakalı, "Üzüldük, yıprandık, hayal kırıklıkları yaşattık. İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. 2 sene sonra 'iyi ki bu adamlar tırsmadılar, kaçmadılar, kaldılar' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYORUZ

Bankalar Birliği için camiasına seslenen ve müjdeler veren Başkan Ali Koç, "En büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ama en zorlu mücadelemizdi. Kulübümüzü ayakta tutan bu konuda çok önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarında Fenerbahçe, finansal olarak kendi ayakları üzerinde duracak. Eylül ayındaki mali genel kurulda Bankalar Birliği'nden çıkışımızı duyuracağız" dedi.

BORÇ AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında toplam borcu açıklandı. Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu paylaşıldı.

İSTİFA DAVETİ

Toplantının yapıldığı esnada bazı Fenerbahçe taraftarları Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Faruk Ilgaz Tesisleri'ne yürüyüş yapan taraftarlar tepkilerini dile getirdi.